الباز يشيد بالانتخابات وجهود السيسي

اعتبر فاروق الباز مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعالم في وكالة ناسا الأمريكية، أن الانتخابات الرئاسية القادمة هامة جدا لأنها تؤكد استقرار مصر وتسير على طريق الديمقراطية.

ولفت الباز إلى أن الرئيس السيسي رجل دقيق جدا وبتابع تنفيذ المشروعات بشكل مستمر.

وأضاف أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشاريع التي أطلقها السيسي.

وذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والقائمين عليها تتعمد نشر تقارير غير حقيقية عن مصر، موضحا أن وجود مرشح آخر أمام السيسي أمر جيد، لكن كان من الأفضل أن يوجد ما لا يقل عن 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات ومنافسة السيسي.

وذكر أن الرئيس السيسى حريص على تمكين الشباب، مؤكدا أنه لا يوجد وعي سياسي كاف لدى الشباب.

المصدر: "صحف مصرية"