قتلى وجرحى بانهيار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

لقيت امرأة وطفلتها (9 سنوات) مصرعهما، وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى سكني فجر الخميس في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسب مصادر الدفاع المدني اللبناني.

وأكّد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور خبر وفاة المرأة والطفلة، مضيفا أن سكان المبنى يؤكدون عدم تبلغهم أي قرار من بلدية برج البراجنة بأن المبنى قابل للانهيار.

ولفت رئيس البلدية إلى وجود العديد من الأبنية في برج البراجنة بحاجة للترميم وعلى الدولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة.

المصدر: وكالات

نتالا عبدالله