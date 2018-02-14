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شرطة البحرين تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أخبار العالم العربي

شرطة البحرين تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
Reuters Hamad I Mohammed
أرشيف - مظاهرة مناهضة للحكومة في البحرين
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استخدمت شرطة البحرين الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الطرق في البحرين لإحياء الذكرى الـ7 لانطلاق حركة الاحتجاج في 2011.

وقالت مصادر محلية إن الشرطة أرسلت كذلك تعزيزات إلى مناطق الاحتجاجات لمنع المحتجين من الوصول إلى المحاور الرئيسية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 كانت تطالب بإجراء إصلاحات سياسية جذرية وإقامة ملكية دستورية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين تنظم تظاهرات من حين إلى آخر رافقتها أعمال عنف ضد قوات الأمن أدت في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكان القضاء في البحرين أمر بحل جمعية الوفاق الوطني، حركة المعارضة الرئيسية، وحكم على زعيمها علي سلمان بالسجن.

كما حكم على عشرات المحتجين بالسجن أو بالإعدام لتورطهم في أعمال عنف، فيما تم تجريد المئات الجنسية.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين

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