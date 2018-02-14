تيلرسون: "حزب الله" جزء من العملية السياسية في لبنان ويجب الاعتراف بذلك

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى الاعتراف بأن "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، جزء من العملية السياسية في لبنان.

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وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان: "ندعم لبنان حر ديمقراطي مستقل عن نفوذ الآخرين، ونعلم أن حزب الله اللبناني يخضع للتأثير من قبل إيران".

واعتبر تيلرسون أن "هذا التأثير غير مجد بالنسبة لمستقبل الطويل الأمد للبنان"، لكنه أضاف: "يجب علينا في الوقت ذاته الاعتراف بالواقع الذي يتمثل بأنهم (حزب الله) أيضا جزء من العملية السياسية في لبنان".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت، في وقت سابق، أن قضية "حزب الله" ستمثل صلب المحادثات بين تيلرسون والقيادة اللبنانية خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان الخميس المقبل.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي في لبنان كلا من الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، سعد الحريري، ورئيس البرلمان، نبيه بري.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تيلرسون سيرفع خلال هذه اللقاءات قضية "حزب الله"، والذي يلعب، حسب قولها، "دورا مخربا في لبنان والمنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا وإحدى أهم الآليات "لتدخلات إيران" في شؤون دول المنطقة، وتدعو بإصرار إلى ضرورة تحويله إلى حزب سياسي ونزع سلاحه.

المصدر: أسوشيتد برس + وكالات

رفعت سليمان