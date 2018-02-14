السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من عمليات نصب حول رحلات حج مجانية

أكد السفير السعودي لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، عدم صحة الرسائل حول الرحلات المجانية للحج وعمرة.

وتنتشر الرسائل من خلال المواقع الالكترونية الوهمية، ويتم تداولها من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وهي تتضمن دعوة إلى المواطنين لتسجيل بياناتهم بالكامل بهدف الحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بشرط إرسالها لعدد كبير من الأشخاص.

وأوضح السفير قطان في بيان، نشرته السفارة السعودية اليوم الأربعاء، أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.

ودعا السفير إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الوقوع ضحية لهذه الدعوات الوهمية، مشددا على أن السفارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يؤسس أو يروج لهذه المواقع المخادعة فيما يخص الحج والعمرة.

المصدر: صحيفة "الرياض"

أنطون زوييف