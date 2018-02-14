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الحريري: لن أدخل لبنان بمحرقة الحروب العربية

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الحريري: لن أدخل لبنان بمحرقة الحروب العربية
www.pscp.tv / saad hariri
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، إنه سيخوض التحدي مع اللبنانيين في كل الاتجاهات ولن يسلم بخروج لبنان عن محيطه العربي ولا بدخوله بمحرقة الحروب العربية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، في ذكرى اغتيال والده، أنه لن يبيع للأشقاء العرب بضاعة سياسية لبنانية مغشوشة ومواقف للاستهلاك في السوق الإعلامي والطائفي.

وأكد الحريري أن قرار النأي بالنفس، هو أساس عناوين التحدي، وتثبيت لبنان في موقعه الطبيعي، مشيرا إلى أن بيروت تقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية وترفض أي إساءة لها.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن تيار المستقبل يرفض أي تحالف مع حزب الله.

وتابع قائلا: "نحن تيار لا يقبل أحد أن يضعه بعلبة طائفية أو مذهبية ويسكر عليه القفل ويرمي المفتاح.. نحن تيار عابر للطوائف والمذاهب والمناطق لأننا تيار اعتدال كل اللبنانيين، وأمل كل اللبنانيين، وقدرة كل اللبنانيين على العمل والجهد والصبر والإبداع من أجل كل لبنان".

وأضاف الحريري "سنخوض الانتخابات على لوائح للمستقبل وبمرشحين من كل الطوائف.. جمهور المستقبل جمهور رفيق الحريري بكل لبنان سيريكم أن أصواتهم لا تباع ولا تشترى لا بالمال ولا بالمزايدات".

وبين رئيس وزراء لبنان في كلمته أن بلاده تراهن على الانتخابات النيابية التي ستكون نقطة تحول في الحياة البرلمانية، مؤكدا أن برنامج تيار المستقبل للانتخابات هو إعادة الاعتبار لزمن رفيق الحريري.

المصدر: الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني

ياسين بوتيتي

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