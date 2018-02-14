تيلرسون يؤكد للمعارضة السورية ضرورة التعاون مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الأردنية عمان مع وفد من هيئة التفاوض السورية، ضرورة التعاون مع روسيا لتفعيل العملية السياسية في سوريا.

وأوضحت هيئة التفاوض، الذي ترأس وفدها نصر الحريري، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن اللقاء استمر ساعة واحدة وجرى "في جو من التوافق على معظم القضايا الأساسية في الملف السوري".

ونقلت أن تيلرسون أظهر خلال الاجتماع "تفهمه لموقف المعارضة وتوافقه مع تقييم الهيئة لخطورة الوضع الراهن، وما يمكن أن تؤدي إليه عرقلة العملية السياسية"، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي "أبدى استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الهيئة بشكل أكبر للوصول إلى نتائج حقيقية للعملية السياسية".

وشدد تيلرسون في هذا السياق، حسب بيان هيئة التفاوض، "على ضرورة التعاون الروسي في هذا الأمر وجلب النظام إلى طاولة التفاوض"، قائلا إن بلاده "تعمل بالتعاون مع الاتحاد الروسي بشكل جدي على إجراءات بناء الثقة المقرة بالقرارات الدولية والمتمثلة بتحريك ملف المعتقلين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى "ضرورة أن تكف إيران عن تدخلها عسكرياَ وسياسيا في الشأن السوري".

من جانبه، اتهم الحريري خلال الاجتماع الحكومة السورية بالاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية، لافتا إلى "ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم" تجاه هذه القضية، وكذلك "وضع حد للنفوذ الإيراني المتنامي في الساحة السورية".

ودعا الحريري الولايات المتحدة إلى "تقديم دعم حقيقي للمعارضة التي تبدي تجاوبا وتعاوناً كبيرا مع جهود المجتمع الدولي".

المصدر: موقع هيئة التفاوض السورية

رفعت سليمان