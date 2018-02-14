محاربة الإرهاب محور جولة مدير الاستخبارات الخارجية الروسية في مصر والإمارات

بحث مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، خلال زيارته لمصر والإمارات العربية المتحدة، مسألة محاربة الإرهاب في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناريشكين بحث خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم 13 فبراير/شباط "مسائل تعزيز التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب الدولي، وخاصة بهدف تهيئة الظروف لضمان أمن الطيران وسلامة السياح الروس في مصر والمشجعين المصريين الذين يتوقع حضورهم لمباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا".

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وأشير في البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء أيضا تبادل الآراء حول الوضع في المناطق التي تشهد أزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووصل سيرغي ناريشكين إلى مصر قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحث التعاون الثنائي وتوحيد جهود الاستخبارات الروسية والإماراتية لمحاربة الإرهاب الدولي وسبل تسوية الأزمة السورية مع ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف