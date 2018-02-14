دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

أعلنت الأمم المتحدة دخول أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية لدمشق، اليوم الأربعاء، بعد أشهر من التصعيد الميداني في هذه المنطقة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري في هذه السنة تعبر خطوط التماس باتجاه النشابية في الغوطة الشرقية".

وأوضح المكتب الأممي أن القافلة، وهي الأولى التي تدخل المنطقة منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "محملة بمواد غذائية ومستلزمات صحية لـ7200 شخص".

ويأتي إدخال قافلة المساعدات إلى الغوطة الشرقية بعد دعوة الأمم المتحدة في 6 فبراير/شباط إلى "وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل" في جميع أنحاء سوريا، "للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى".

يذكر أن الغوطة الشرقية يقيم فيها نحو 400 ألف مدني وتخضع لسيطرة فصائل مسلحة معارضة للحكومة السورية، وتمثل منذ أشهر ساحة لقتال عنيف بين الجانبين، وسط اتهامات للجيش السوري من قبل المعارضة ودول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بشن غارات جوية عشوائية على المنطقة.

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا + وكالات

رفعت سليمان