إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار لغم قرب مدينة أريحا

أصيب سبعة جنود إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم بسيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، عندما كانت تسير في منطقة المغطس بالقرب من شارع 90 في غور الأردن.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر تفاصيل إضافية عن الحادث.

وبينت وكالة "معا" إن اللغم انفجر عند مرور المركبة العسكرية في منطقة المغطس، بالقرب من شارع 90 في غور الأردن.

وقالت مصادر عبرية إن الجنود أصيبوا نتيجة لانفجار اللغم في الجزء الخلفي من المركبة، مضيفة أنهم نقلوا إلى المستشفى في القدس ووصفت جروحهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: RT + معا

ياسين بوتيتي