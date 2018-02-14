مراسلتنا: إصابات بانفجار يستهدف مركبة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مدينة أريحا

أفادت مراسلة RT، الأربعاء، بوجود تقرير أولي عن انفجار لغم أرضي بمركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب مدينة أريحا.

وأشارت مراسلتنا إلى أنباء تتحدث عن إصابات، مؤكدة أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر تفاصيل إضافية عن الحادث.

وبينت وكالة "معا" إن اللغم انفجر عند مرور المركبة العسكرية في منطقة المغطس، بالقرب من شارع 90 في غور الأردن.

وقالت مصادر عبرية إن جنديين أصيبا بجروح نتيجة لانفجار اللغم في الجزء الخلفي من المركبة، وأن الجنديين ما زالا داخل المركبة خشية من أن تكون هذه المركبة قد علقت في حقل للألغام بتلك المنطقة الحدودية.

المصدر: RT + معا

ياسين بوتيتي