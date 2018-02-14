تيلرسون: التصعيد بين إسرائيل ووكلاء إيران في سوريا يزعزع الأمن بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن القلق إزاء التصعيد الأخير في سوريا المرتبط بالغارات الإسرائيلية على مواقع داخل البلاد.

وقال تيلرسون خلال زيارته للأردن إن "التصعيد بين إسرائيل ووكلاء إيران في سوريا يزعزع الأمن بالمنطقة".

ودعا الوزير الأمريكي إيران إلى "سحب كافة تشكيلاتها المسلحة" من سوريا، من أجل "فسح المجال أمام التسوية السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، قدم تيلرسون الشكر للأردن على استقباله العدد الكبير من النازحين جراء النزاع في سوريا، مؤكدا: "نحن ملتزمون بإيجاد سبل للمضي قدما إلى الأمام بشأن سوريا، من أجل عودة هؤلاء النازحين بشكل آمن وطوعي".

كما أشاد تيلرسون بدور الأردن والملك عبدالله الثاني في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى مشاركة الأردن الفعالة في التحالف الدولي لمحاربة داعش.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون: "نحن متفقان على ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية، هذا الحل يجب أن يكون على أساس القرار 2254 وعبر مسار جنيف الذي نعتبره المسار الوحيد لتحقيق الحل السلمي. والحل الذي نريده هو حل يقبل به الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها".

وأضاف: "نحن في تشاور دائم ولنا ذات الأهداف في سوريا ونعمل معا من أجل تحقيق السلام وبالتالي جهودنا مستمرة على المستوى الثنائي أو مع أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي".

المصدر: RT، وكالات

أنطون زوييف