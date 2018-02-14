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تعليق الدراسة في المدارس والجامعات السعودية

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تعليق الدراسة في المدارس والجامعات السعودية
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عاصفة رملية في الرياض
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علقت السلطات المحلية في الرياض والمحافظات التابعة لها، الدراسة في المدارس والجامعات بسبب كثافة موجة الغبار.

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وأفادت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، بازدياد موجة الغبار، واستمرار الأتربة المثارة وتدني الرؤية حتى السادسة مساء، في منطقة الرياض وحوطة بني تميم، والأفلاج، وليلى، والمحافظات المجاورة التي تمتد إلى السليل، ووادي الدواسر، فيما ستشهد معظم مناطق المملكة انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملموس.

من جهته، وجه مدير عام التعليم حمد الوهيبي، بتعليق الدراسة في مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها: رماح، وثادق، والمزاحمية، وحريملاء، والدرعية، وضرما.

وقال: "نظرا لما وردنا من الأرصاد حول استمرار موجة الغبار، وحرصا على أبنائنا الطلاب والطالبات سيتم تعطيل الدراسة اليوم".

كما أصدر مدير إدارة التعليم في محافظة الخرج، عبدالرحمن العبدالجبار، قرارا بتعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لإدارة التعليم في محافظة الخرج، بسبب سوء الأحوال الجوية.

إلى ذلك، فرضت السلطات سلسلة إجراءات وقائية، تمثلت بمنع المواطنين من الخروج وإلزامهم المكوث في بيوتهم. 

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر صفحته الرسمية في "تويتر" بعض التعليمات، للوقاية من الغبار، مشددا على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، وتفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها.

كما تم التحذير من المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية، أو أعمدة الإنارة، وخاصة خطوط الضغط العالي، وكذلك اتباع التعليمات الطبية بضرورة التزام المرضى منازلهم، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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