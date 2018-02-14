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سيمونيان تتحدث عن لقائها بالرئيس الفلسطيني وهديته

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سيمونيان تتحدث عن لقائها بالرئيس الفلسطيني وهديتهالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا وقناة آر تي، مارغاريتا سيمونيان
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كشفت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، جزءا من تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال زيارته موسكو.

وقالت سيمونيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الرئيس الفلسطيني، حدثها عن قناة "RT"، مشيرا إلى أنه من متابعيها.

وأضافت في تغريدة أن عباس أهداها وشاحا، وأنها أخبرته أثناء تناول القهوة بالهال، عن زيارتها لفلسطين قبل 15 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن قناة RT الفضائية الروسية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وقعا يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون من أجل تبادل المواد الإعلامية بين الجانبين.

المصدر: RT

نادر همامي

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