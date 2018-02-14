سيمونيان تتحدث عن لقائها بالرئيس الفلسطيني وهديته

كشفت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، جزءا من تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال زيارته موسكو.

وقالت سيمونيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الرئيس الفلسطيني، حدثها عن قناة "RT"، مشيرا إلى أنه من متابعيها.

О чем еще говорили, рассказать не могу, кроме того, что в его кабинете постоянно включен наш арабский РТ и что, когда он приезжает в Москву, всегда привозит с собой хорошую погоду. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 13, 2018

وأضافت في تغريدة أن عباس أهداها وشاحا، وأنها أخبرته أثناء تناول القهوة بالهال، عن زيارتها لفلسطين قبل 15 عاما.

Вот какой платок мне подарил Махмуд Аббас. Попили с ним отменный кофе с кардамоном. Я рассказала, как ездила в Палестину 15 лет назад. pic.twitter.com/SYllBXiKZk — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 13, 2018

تجدر الإشارة إلى أن قناة RT الفضائية الروسية، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وقعا يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون من أجل تبادل المواد الإعلامية بين الجانبين.

المصدر: RT

نادر همامي