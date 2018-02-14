مصرع 5 جنود جزائريين بانفجار لغم في ولاية تبسة شرق البلاد

لقي 5 جنود من الجيش الجزائري مصرعهم بانفجار لغم يدوي الصنع زرعته مجموعة إرهابية في منطقة بئر العاتر بولاية تبسة شرق الجزائر.

وأوضح مصدر عسكري في الولاية أن "الحادث وقع أثناء عملية مسح وتمشيط لملاحقة مجموعة إرهابية مسلحة تنشط في هذه المنطقة قرب الحدود بين الجزائر وتونس".

وأضاف المصدر ذاته أن عسكريين اثنين آخرين أصيبا في الانفجار وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

هذا وكانت أجهزة الأمن الجزائرية فككت الأحد الماضي شبكة تضم 11 شخصا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية تلمسان شمال غرب البلاد.

وقال مصدر أمني محلي إن الشبكة كانت تقوم بجمع الأموال واستقطاب عناصر جديدة والدعاية للتنظيم الإرهابي.

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المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين