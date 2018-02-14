خبير قانوني: الفريق عنان قد يواجه عقوبة الإعدام

كشف أستاذ القانون الدولي في مصر أيمن سلامة، أن الفريق سامي عنان من الممكن أن يواجه عقوبة الإعدام، إذا ثبت بالفعل حصوله على وثائق تخص القوات المسلحة المصرية عندما كان يخدم في الجيش

وأضاف سلامة، في لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنه "إذا ثبت وفق ادعاءات المستشار هشام جنينة أن لديه وثائق، وحتى لو لم يسلمها إلى أعداء أو دول أجنبية، وحتى لو أتلفها، طالما كانت في حوزته دون ترخيص من القيادة العسكرية للقوات المسلحة فالعقوبة هي الإعدام".

إقرأ المزيد

وألقت السلطات المصرية القبض على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الثلاثاء، تمهيدا للتحقيق معه في تصريحه حول "حيازة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، وثائق تدين قيادات الدولة".

المصدر: "المصري اليوم"