الكرملين: موسكو لن تفرض قانونا يمنع الروس من السفر إلى سوريا

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تعتزم فرض أي قانون أو قيود على سفر المواطنين الروس إلى سوريا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم أنه "لا يوجد أي حظر، ولا علم لي بمناقشة هكذا مسألة"، مضيفا أنه "لا توجد أي قيود أو قوانين تمنع مثل هذه الرحلات".

كذلك نفى بيسكوف، صحة المزاعم الإعلامية، التي تحدثت عن أن بوتين اجتمع مع القادة العسكريين حول سوريا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال، حول صحة إلغاء بوتين لجميع لقاءاته مطلع الأسبوع، ليلتقي مع القادة العسكريين لمناقشة الوضع في سوريا: "لا إنها معلومات غير صحيحة، ولا علاقة لها بالواقع".

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق صحة أنباء تحدثت عن مقتل مئات الروس في هجوم نفذه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.

وحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية فإن الهجوم أسفر عن إصابة 25 شخصا من القوات الموالية للجيش السوري، موضحة أن الحادث كان نتيجة عدم تنسيق هذه القوات، مع الجانب الروسي، مشيرة إلى أن هذه القوات كانت في مهمة استطلاع وتفتيش عن خلايا نائمة لداعش الإرهابي في محيط مصفاة نفطية.

وكانت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، قد نشرت شريط فيديو للغارة الجوية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على موقع للجيش السوري بمدينة دير الزور في ليلة 8 فبراير/شباط.

وذكر التحالف أن سبب توجيهه هذه الضربة هو "هجوم غير مبرر" على مقر "لقوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبلها، وهو ما اعتبرته دمشق عدوانا على سيادتها .

المصدر: وكالات

نادر همامي