طائرة جزائرية تقلع من فرنسا تاركة عجلتها خلفها!

قالت السلطات الفرنسية إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية فقدت قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها من مطار تولوز في جنوب غرب فرنسا.

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وأوضح متحدث باسم "مكتب التحقيقات والبحوث"، للهيئة الفرنسية المكلفة بالتحقيق في حوادث الطيران، أمس الثلاثاء، أنه "في هذه المرحلة لم نفتح تحقيقا، نحن ننسق مع السلطات الجزائرية، لأن الطائرة وصلت إلى وجهتها في الجزائر".

وبحسب البيانات الأولية، فإن الطائرة "فقدت لدى إقلاعها قطعة معدنية من عجلة المقدمة"، مشيرا إلى أنها "قطعة من منظومة العجلات تقع تحت أنف الطائرة".

من جهتها، قالت إدارة مطار تولوز إنه: "تم العثور في المدرج على محور عجلة مقطوع، ولكن ليس على العجلة نفسها" بعد إقلاع الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737- 600.

وهبطت الطائرة، الخميس الماضي، بسلام في وهران (400 كلم غرب العاصمة الجزائر).

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا