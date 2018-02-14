الكويت تخصص مليار دولار قرضا للعراق ومليارا آخر للاستثمار هناك

أعلن أمير الكويت عن تخصيص ملياري دولار كقروض لإعادة إعمار العراق وكمشاريع استثمارية آملا بتعاون مشترك من الدول الصديقة في إعادة الإعمار مؤكدا على أن أمن العراق هو من أمن المنطقة.

وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء في كلمته خلال اختتام مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إن "مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد حاليا في الكويت، سيخرج بدور فاعل ومستقبل آمن للمنطقة، مشيرا إلى وجود دعم من البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة".

وأضاف الصباح أن بلاده والمجتمع الدولي لن ييتوانو عن تقديم الدعم للعراق، "نحن والمجتمع الدولي لن نتوانى عن تقديم كامل الدعم للعراق.. مؤتمرنا سيخرج بدور فاعل لإعمار العراق ومستقبل آمن للمنطقة.. نلمس تعاونا من الأشقاء والمشاركين"، لافتا إلى أن "هناك دعما كبيرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق"، مؤكدا على أن استقرار العراق جزء من استقرار الكويت والمنطقة..