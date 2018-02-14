تونس.. تفكيك شبكة متخصصة في تسفير "فتيات" إلى المنظمات الإرهابية في سوريا!
interieur.gov.tn
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس، تمكنت أمس الأول من تفكيك شبكة لتسفير الفتيات لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه الشبكة كانت تنشط في ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة، وقد ألقي القبض على 4 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 22 – 29 عاما وهم من سكان مدينة القيروان.
وأفادت الداخلية أن المحكمة الابتدائية بتونس أحالت جميع أفراد الشبكة إلى "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".
المصدر: بوابة وزارة الداخلية التونسية
محمد الطاهر
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