"عملية سيناء 2018".. ضبط كميات هائلة من مادتي "С4" و"TNT" شديدتي الانفجار

أعلن الجيش المصري عن اكتشاف وتدمير مخبأين تحت الأرض في سيناء، عثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلوغرام من مادة "C 4" وكمية من مادة "TNT" شديدة الانفجار.

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وقال الجيش في بيانه السابع، اليوم الأربعاء، إنه قضى على 15 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النار، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، فيما تم القبض على 153 عنصرا من المطلوبين جنائيا، والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية.

وأسفرت عملية "سيناء 2018" في يومها السابع، عن تدمير 11 هدفا، تم استخدامها لإيواء العناصر الإرهابية، وتدمير مركز إرسال أعلى إحدى الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للتكفيريين.

كما تمت مصادرة 56 صاعقا و13 دارة كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وضبط وتدمير ومصادرة 6 سيارات و17 دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية.

وأعلن الجيش المصري عن اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للوقاية من القوات بمناطق العمليات.

كما دمر 181 وكرا ومخزنا جبليا، عثر بداخلها على كميات من المواد شديدة الانفجار، والمواد الكيميائية، التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

رُبى آغا