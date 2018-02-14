تيلرسون يجتمع بالمعارضة السورية في عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ريكس تيلرسون، سيعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة السورية للمفاوضات في عمان، الأربعاء 14 شباط/فبراير الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "الوزير تيلرسون سيعقد اجتماعا مع اللجنة السورية للمفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان".

كما سيجري تيلرسون محادثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، فضلا عن غداء عمل مع ملك البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ الأحد الماضي، جولة شرق أوسطية يناقش خلالها مسائل شائكة، بدءاً من اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وصولا إلى العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا.



وتشمل جولة تيلرسون التي تمتد من 11 إلى 16 فبراير/شباط الجاري، كلا من الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي