الحوثيون يستهدفون جنوب غرب السعودية بصاروخ باليستي

أطلق مسلحو "جماعة أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) صاروخا باليستيا على قطاع عسير جنوبي غرب السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ"سبوتنيك"، إن "وحدة الصواريخ في أنصار الله أطلقت منتصف ليلة الأربعاء 14 فبراير، صاروخا باليستيا مطور محليا على هدف للجيش السعودي في مدينة خميس مشيط بعسير".

يشار إلى أن المسلحين الحوثيين يطلقون بين الفينة والأخرى صواريخ باتجاه السعودية، آخرها إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من الأراضي اليمنية على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير في السعودية، وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوية السعودية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله

