المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني يوضح أسباب استقالته المفاجئة

أوضح الصحفي جان عزيز بعد استقالته من منصبه كمستشار إعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، ملابسات هذه الاستقالة التي أثارت لغطا وتساؤلات حول أسبابها وأسرارها وخفاياها.

وغرّد عزيز يوم الثلاثاء عبر صفحته على "تويتر" في أول تعليق له على استقالته، بكلمات مؤثرة تلخصت فحواها بالعرفان بالجميل واختتمت بالشكر والثناء

للذي علمني أنه يمكنني أن أعيش طويلاً بلا خبز

لكن لا يمكنني أن أحيا لحظة بلا كرامة

للذي تعلمت منه أنني أستطيع أن أمضي حياتي بلا لقب ولا صفة ولا رتبة

لكن يستحيل أن أقضي ساعة بلا ضمير

للذي علمني أن الحق والحقيقة يستحقان التضحية

له كل الشكر

وإلى اللقاء بعد زمن الصوم والصلاة والفداء — Jean Aziz (@JeanAziz1) February 12, 2018

وطلب الرئيس عون من مستشاره الإعلامي تقديم استقالته، لحسم تداعيات سببتها تعليقات كتبها عزيز على محطة "أو تي في" التلفزيونية التابعة لـ"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه عون، لا سيما وان تلك التعليقات طالت رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية، الوزير السابق إلياس أبو صعب، فقبل عون يوم أمس الاثنين استقالة عزيز فور تقديمها.

وتريث الرئيس عون في الطلب من عزيز تقديم استقالته، لكنه فوجئ بأن ردود الفعل على مقدمات عزيز في نشرات أخبار محطة "أو تي في" التي يرأس تحريرها، تجاوزت الإطار الضيق لتشمل القاعدة الحزبية وعلاقات "التيار الوطني الحر" الداخلية والخارجية، إضافة إلى معطيات تكونت لدى رئيس الجمهورية لم يكشف عنها وتتصل مباشرة بأداء عزيز في القصر الرئاسي ومحطة"أو تي في".

وفي التفاصيل، أن الخلاف بين عزيز وأبو صعب بدأ إثر مقدمة نشرة الأخبار في محطة "أو تي في"، حيث يتولى الأول رئاسة تحرير الأخبار فيها.

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وكان عزيز قد هاجم الوزير السابق أبو صعب في مقدمة نشرة الأخبار، بعد تصريح أدلى به الأخير في مقابلة تلفزيونية اعتبر فيه أن "الوجود السوري في لبنان لم يكن احتلالاً".

المصدر: صحف ومواقع لبنانية

سعيد طانيوس