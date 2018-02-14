أنقرة: عذر واشنطن أقبح من ذنب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الولايات المتحدة زادت المساعدات العسكرية، التي تقدمها لـ"وحدات حماية الشعب الكردي" في سوريا.

وأضاف يلدريم في تصريح، اليوم الثلاثاء: "رب عذر أقبح من ذنب"، موضحا أن الولايات المتحدة تستند إلى حجج واهية، وهي خطر تنظيم "داعش"، الذي تلاشى وتبدد، وبالتالي لا يوجد سبب لاستمرار تعاون واشنطن مع الإرهابيين (وحدات حماية الشعب الكردية).

وتساءل رئيس الوزراء التركي قائلا: "كيف يمكن أن نفهم سعي واشنطن للحفاظ على شراكتها مع الإرهابيين؟ لماذا الولايات المتحدة تزودهم أكثر بالأسلحة"؟

وقال يلدريم: "لا ينبغي لإرهابيي وحدات حماية الشعب الكردية أن يعولوا على مساعدة من الخارج، وساعة خيبة أملهم قد اقتربت".

هذا وقد حذرت تركيا الولايات المتحدة باستمرار من تقديم دعم عسكري لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرهم أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: وكالات

نادر همامي