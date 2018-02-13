أمير قطر يطلق حسابا رسميا في "إنستغرام" وينشر أول صورة عليه

أطلق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، حسابا رسميا له في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

www.instagram.com/tamim

ونشرت على الصفحة أول صورة لأمير قطر على حسابه الرسمي في الموقع تظهره أثناء مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، حيث قام بممارسة رياضة ركوب الدراجات صباح الثلاثاء على كورنيش العاصمة الدوحة، وذلك "تشجيعا على ممارسة الرياضة"، حسب ما قاله الإعلام القطري الرسمي.

وكتب آل ثاني تحت الصورة: "في اليوم الرياضي للدولة تتحول قطر إلى ساحات رياضية في مشهد يظهر الوعي المتنامي بأهمية الرياضة".

يذكر أن أمير قطر فتح أيضا، أواخر عام 2017 الماضي، حسابا رسميا له في موقع "تويتر".

المصدر: وسائل إعلام قطرية

رفعت سليمان