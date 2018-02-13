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قوات سوريا الديمقراطية تنفي تمركز مسلحيها بين الأحياء السكنية في عفرين

أخبار العالم العربي

قوات سوريا الديمقراطية تنفي تمركز مسلحيها بين الأحياء السكنية في عفرين
Reuters
مسلحو قوات سوريا الديمقراطية
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نفت قوات سوريا الديمقراطية تقارير أشارت إلى اتخاذ مسلحيها من المناطق السكنية أماكنا للتموضع خلال الاشتباكات مع القوات التركية في معركة عفرين شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن الجيش التركي يريد من تلك الأنباء "تبرير استهداف الطائرات وسلاحه الثقيل لأحياء مدينة عفرين وقراها الآهلة بالسكان".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أن المشهد المصور المرفق بتلك التقارير، "هو خط الجبهة الأول والتي تشتبك قواتنا في قراها الحدودية مع جيش الغزو التركي والفصائل المتحالفة معه منذ اليوم الأول للغزو وحتى الآن"، مشيرة إلى أن تلك الاشتباكات "بطبيعة الحال، تجري داخل القرى.. وأن المشاهد التي ظهرت، هي لمقاتلين يتصدون للغزو التركي في شوارع بلداتنا وقرانا".

وأشار البيان إلى وجود عناصر من قوات سوريا الديمقراطية منتشرة في عفرين وقراها لحماية تلك المناطق من عمليات السلب والنهب، بالإضافة لوجود قوات من الدفاع المدني الذين يحمون ويحرسون الشوارع والقرى في هذه ظروف".

المصدر: RT

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