الشرطة الاسرائيلية ستقدم توصياتها بخصوص ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأنه يرجح أن تقدم الشرطة اليوم أو غدا توصياتها بخصوص ملفات التحقيق الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقالت وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي، إنه وبعد الجلسة التي ترأسها المفتش العام للشرطة الجنرال روني الشيخ لتلخيص ملفات التحقيق، تقرر أن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تنسب له الإرتشاء في قضية الهدايا الثمينة.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، طلبا بمنع الشرطة من تقديم توصيات لفتح مسار قضائي في ملف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه.

وأعلنت المحكمة في بيان لها أنها لا ترى حاجة في التدخل بسير التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، وذلك ردا على طلب مقدم إليها.

من جانبها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب مشددة على أنه يقضي بفرض قيود غير مسبوقة على إجراءات الشرطة العادية، وأشارت إلى أن ما تقدمه الشرطة ليست توصيات في الواقع بل خلاصة نتائج التحقيقات.

وجاء ذلك بعد يوم من توصية المدعي العام الإسرائيلي الشرطة بعدم تقديم التوصيات قبل حسم المحكمة العليا قرارها في الموضوع.

ومهّد هذا القرار الطريق لتقديم الشرطة توصياتها إلى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء أم لا، استنادا إلى نتائج التحقيقين الجاريين مع نتنياهو بقضيتي 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية + وكلات

ياسين بوتيتي