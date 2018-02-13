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تيلرسون: "غصن الزيتون" التركية تقوض محاربة "داعش" في سوريا

أخبار العالم العربي

تيلرسون:
Reuters Stephanie McGehee
وزير الخارجية الأمريكي يلقي كلمة أثناء مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في الكويت، 13/2/2018
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أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون أن عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات التركية في شمال غرب سوريا تقوض جهود محاربة تنظيم "داعش" في هذا البلد.

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وقال تيلرسون، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح: "أثر الوضع في عفرين على سير حملتنا لمحاربة داعش بشمال سوريا، بعد أن توجهت القوات (أي الفصائل الكردية) من هناك إلى عفرين، أعتقد أنه من المهم أن تدرك (تركيا) آثار عمليتها على مهمتنا المتمثلة في الانتصار على داعش".

وأضاف تيلرسون "لذا سوف أتوجه إلى أنقرة في وقت لاحق، لمناقشة كيفية التركيز على محاربة داعش" في سوريا.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا
 

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