السيسي يبحث مع مدير الاستخبارات الخارجية الروسية تعزيز التعاون الأمني بين موسكو والقاهرة

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، تعزيز التعاون الأمني بين القاهرة وموسكو.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء بين الطرفين، الذي جرى اليوم الثلاثاء في القاهرة، "تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلا عن بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر حول كيفية التوصل لتسويات لهذه الأزمات، في ضوء موقف مصر الثابت بضرورة دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يصون مؤسساتها وينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مصالحها العليا".

وذكر راضي أن ناريشكين أكد خلال المحادثات "تقدير بلاده الكبير لدور مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

كما أشار مدير الاستخبارات الروسية، حسب راضي، إلى "أهمية التعاون الأمني بين البلدين في تلك المرحلة التي يمثل فيها الإرهاب تحديا كبيرا للمنطقة والعالم.

بدوره، أشاد السيسي "بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا"، مؤكدا "حرص مصر على تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب".

كما استعرض الرئيس المصري، حسب المتحدث باسمه، "جهود مصر في مكافحة الإرهاب بشكل شامل وعلى كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية"، مشيرا في هذا الصدد "إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وعدم التمييز بين الجماعات الإرهابية، والعمل على تجفيف منابعه على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والفكرية".

المصدر: حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية في "فيسبوك"

رفعت سليمان