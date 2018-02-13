خبير روسي: اتفاقاتنا مع واشنطن وعمان حول منطقة وقف التصعيد في جنوب سوريا أثبتت نجاحها

اعتبر المستشرق الروسي، مستشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، فيتالي نعومكين، أن الاتفاقات التي وقعتها موسكو مع واشنطن وعمان حول منطقة وقف التصعيد في جنوب سوريا تعمل جيدا.

وفي موجز صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في إطار منتدى "فالداي" الفكري قال نعومكين: "لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة والأردن على إنشاء منطقة لوقف التصعيد بجنوب غرب سوريا، وهي تعمل، بل تعمل أحسن من غيرها، كالمنطقتين في الغوطة الشرقية وإدلب".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف