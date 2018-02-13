الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أجبر لبنانيا مضطربا نفسيا على اجتياز حدودنا

أكد الجيش الإسرائيلي توقيف مواطن لبناني يعاني من مرض نفسي بعد اجتيازه السياج الحدودي، وحمّل "حزب الله" اللبناني المسؤولية عن الحادث.

وأوضح الجيش في بيان صدر عنه أمس أنه رصد الأحد عملية اجتياز السياج الأمني عند الحدود اللبنانية وألقى القبض على المخالف فور تسلله إلى الأراضي الإسرائيلية، ثم أحاله للتحقيق.

أكد المشتبه فيه أثناء التحقيق، حسب بيان الجيش الإسرائيلي، أنه أرغم على خرق السيادة الإسرائيلية تحت ضغوط من العنصرين في "حزب الله" اللبناني الأخوين مهدي وعلي شحرار من قرية حبوش، مضيفا أنهما أوكلا إليه مهمة التسلل إلى داخل إسرائيل لدرس إمكانية الدخول والخروج ، مهددين إياه بفرض الإقامة الجبرية في مستشفى الأمراض النفسية

ونقل الجيش الإسرائيلي عن الموقوف تأكيده أنه نُقل إلى مكان الاجتياز من قبل مهدي شحرور بوساطة دراجة نارية، وطولب باختبار جاهزية السياج الكهربائي الحدودي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إعادة الرجل الموقوف إلى لبنان بعد انتهاء التحقيق معه الاثنين.

واتهم الجيش "حزب الله" اللبناني بـ"الاستغلال السخيف" للمدنيين وخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ونشر صورا قال إنها للأخوين شحرور.

كما أخبر المشتبه فيه اللبناني انه تم نقله لنقطة الخروج من قبل #مهدي_شحرور بواسطة دراجة نارية وانه فرض عليه فحص جهوزية الجدار الكهربائي على الحدود.

في هذه العملية، اسوة بغيرها، يواصل #حزب_الله إثبات استغلاله السخيف لسكان لبنان خارقًا بذلك قرارات مجلس الامن pic.twitter.com/93QFuDd4HT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

وسبق أن أفادت خلية الإعلام الحربي المركزي التابعة لـ"حزب الله" الأحد بأن المواطن اللبناني الموقوف يدعى علي عماد مرعي، واجتاز الحدود في منطقة كفركلا، ونقلت عن مصادر مطلعة أنه سبق واعتقل قبل 6 أشهر في مستعمرة كريات شمونة بعد تسلله إلى إسرائيل، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

#جنوب_لبنان

اقدم المدعو علي عماد مرعي لبناني الجنسية على اجتياز السياج التقني والسياج الشائك في منطقة كفركلا عند النقطة ٤٣٥، وقامت دورية اسرائيلية -صودف مرورها في المنطقة- باعتقاله مباشرة#الإعلام_الحربي_المركزيpic.twitter.com/na6pd9zpfL — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن والد مرعي قوله في حديث إلى وسائل إعلام لبنانية إن نجله يعاني من مرض نفسي حيث يعتبر نفسه يهوديا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف