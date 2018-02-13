شاهد.. أمير قطر يتجول في شوارع الدوحة بدراجة هوائية!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يتجول في شوارع الدوحة على متن دراجة هوائية.

ووفقا للفيديوهات المتداولة، ظهر أمير قطر مرتديا زيا رياضيا، ويقوم بممارسة رياضة قيادة الدراجة الهوائية، وذلك خلال مشاركته في اليوم الرياضي لدولة قطر.

أمير #قطر بين ابناء شعبه يمارس الرياضة في #اليوم_الرياضي_للدوله فهنيأ لقطر أميرها الشيخ #تميم وحفظه الله pic.twitter.com/b72l0zOrmF — سليمان باشا (@slymanbbbb) 13 février 2018

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي في نسخته السابعة، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام، يوما رياضيا للدولة.

سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يُمارس الرياضة على الدراجة الهوائية .#تميم المجد🇶🇦

#اليوم_الرياضي_للدولهpic.twitter.com/8xFfcrhOJK — 🇶🇦Hkalthanii🇶🇦 (@Hkalthanii) 13 février 2018

وشملت الفعاليات مختلف الرياضات منها ركوب الدراجات، والسباحة، وكرة القدم، وكرة السلة، والتنس، والتايكوندو، وعروض الدفاع عن النفس، والكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقات رياضية مائية، وأنشطة وفعاليات بالصالات المغطاة للأندية والاتحادات.

المصدر: وكالات

رُبى آغا