نجل عنان يعلق على جنينة: "يمكن عنده مش عندنا معلومات عن عامر"

علق سمير سامي عنان نجل الفريق سامي عنان، على التصريحات التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وسخر نجل عنان، من تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي تخوف في تصريحاته من أن يلقى والده مصير عبد الحكيم عامر وهو الانتحار حسب قوله.

وأضاف عنان الابن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الأبراشي: "يمكن عنده معلومات عن مصير عبد الحكيم عامر مش عندنا، فلو حاسس إن عنان ممكن ينتحر فدي بعيدة عشان والدي عارف ربنا كويس أوي".

وكان جنينة تحدث في حوار مع صحيفة "هافنغتون بوست عربي"، الأحد، عن امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأبدى جنينة تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرا من أنه في حال المساس به سوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، والتي يحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد قوله.

المصدر: مواقع مصرية