البنتاغون: لم نرفع مستوى الخطر لقواتنا الجوية في سوريا
Reuters U.S. Air Force/Staff Sgt. Michael Battles
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم ترفع مستوى الخطر لقواتها الجوية العاملة في أجواء سوريا بعد إسقاط الجيش السوري لمقاتلة إسرائيلية وتحطم مروحية حربية تركية في عفرين.
وأضاف المكتب الإعلامي لعملية "العزم الصلب" التي ينفذها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يسلح القوات الكردية في عفرين، حيث تتواصل العملية التركية "غصن الزيتون"، ولا يدربها ولا يدعمها.
وشدد البنتاغون على أن "قوات التحالف تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" وحلفائها في سوريا بغرض هزيمة "داعش"، مركزة جهودها حاليا على العمليات ضد التنظيم الإرهابي في الجزء الشرقي من سوريا، وتحديدا في وادي نهر الفرات".
المصدر: تاس
إينا أسالخانوفا
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