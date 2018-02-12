الأناضول: واشنطن تعترف بدعم الأكراد ضد "غصن الزيتون" في شمال سوريا

أقر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس أن قسما من القوات الكردية التي تدعمها واشنطن في سوريا انتقلت إلى منطقة عفرين شمال البلاد، بعد انطلاق عملية "غصن الزيتون" التركية ضد فصائل كردية

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تغذي الإرهابيين وتوجه "وحدات حماية الشعب" الكردية، القوة الضاربة الأساسية في تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعوم من واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش"، من مناطق أخرى في سوريا إلى عفرين، وذلك علما أن تركيا تعتبر "الوحدات" امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في البلاد.

ونقلت الوكالة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين في إطار جولته بأوروبا، اليوم الاثننين، أنه بسبب العملية التركية في عفرين "انتقل تركيز الأكراد من محاربة داعش إلى الوضع في شمال غرب سوريا.. يدور الحديث عن قرابة 50 بالمئة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، والأكراد في عفرين يتعرضون للهجوم، وهو ما يشتت تركيزهم، فتوجه البعض منهم إلى هناك(عفرين)".

وفي الوقت نفسه، شدد ماتيس على أن قلق تركيا حيال أمن حدودها مع سوريا "مشروع"، مضيفا أن تركيا الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي تشهد "تمردا مسلحا" داخل أراضيها، في إشارة إلى حملة أنقرة ضد "حزب العمال الكردستاني".

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي نظيره التركي، نور الدين جانكلي، هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية، بروكسل.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا