السيسي يدعو واشنطن لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ودعم واشنطن لإحياء مفاوضات السلام.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي شدد خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الاتحادية بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، على "موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر السيسي أن "على الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية".

من جانبه، لفت وزير الخارجية الأمريكي، حسب ما نقله راضي، إلى أن هدف الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس ترامب هو حل القضية بشكل عادل، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف".

المصدر: الرئاسة المصرية

رفعت سليمان