"سمسرة" الإماراتية في السوق المصرية بـ500 مليون جنيه

تستعد شركة "سمسرة" الإماراتية لدخول السوق المصرية برأسمال 500 مليون جنيه مصري، مع إمكانية تحولها إلى بنك استثمار نهاية العام.

وأعلن جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية، عن إطلاق شركته في السوق المصرية برأسمال مصري يبلغ 500 مليون جنيه، مدفوع منها 90 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة ستبدأ نشاطها في مصر بقطاع السمسرة، على أن تتحول إلى بنك استثمار متكامل نهاية العام الجاري بعد الحصول على الموافقات من قبل الهيئة التنظيمية.

وأضاف الصديقي، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أن الشركة تستهدف تقديم خدمات لعملائها بالسوق المصرية في الأسواق الإقليمية التي تعمل بها، كما تستهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق المحلية.

وأشار الصديقي، إلى لقاء عقده مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام خلال مشاركتهم بمؤتمر السكر بالإمارات لبحث مشاركة الشركة ببرنامج الطروحات الحكومية سواء في الترويج أو الاستثمار، مضيفا أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 250 شركة.

المصدر: "وكالات"