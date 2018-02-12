بوغدانوف وحداد يبحثان أفق انتقال التسوية السورية إلى "مرحلتها النشطة"

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، السفير السوري لدى موسكو رياض حداد.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين بحثا "التطورات الأخيرة في سوريا وحولها مع التركيز على ضرورة عدم التمهل في الانتقال إلى المرحلة النشطة من التسوية السياسية للأزمة السورية".

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وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول "تبادل الآراء حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي جرى في مدينة سوتشي في الـ 29-30 من يناير/كانون الثاني وتنفيذ قراراته".

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف