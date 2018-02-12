تعاون جديد بين مصر وكوريا لإنشاء مصنع كبير

تستعد الهيئة القومية المصرية للإنتاج الحربي لإنشاء مصنع كبير، بالتعاون مع شركة كورية جنوبية، مسؤولة عن المستلزمات الطبية.

وشهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي)، إحدى شركات الإنتاج الحربي، وشركة ميدتيك الكورية الجنوبية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الطبية.

وأكد "العصار" أن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو استغلال الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بشركة المعادي للصناعات الهندسية في مجال تصنيع الأجهزة الطبية ومستلزماتها من خلال إنشاء مصنع لتصنيع هذه الأجهزة بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع شركة "ميدتيك" واستغلال خبراتها الفنية في هذا المجال.

وقال "العصار" إنه سيتم الاستفادة من إنتاج مصنع الأجهزة الطبية لسد احتياجات السوق المحلي وخدمة القطاع الطبي في مصر إلى جانب التصدير للخارج، مؤكدا أن الإنتاج الحربي له إسهامات عديدة في دعم الصناعات المتعلقة بالمجال الطبي وربما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري.

المصدر: "وكالات"