ليبيا.. تشاديون ينتحلون صفات دبلوماسية بينهم قنصل وسفير!

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن سلطات الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص ينتحلون الصفة الدبلوماسية ضمن مجموعة تتكون من 6 أشخاص يحملون الجنسية التشادية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي أن هؤلاء كانوا ينتحلون الصفة الدبلوماسية بالقنصلية التشادية جنوب مدينة أجدابيا الواقعة غرب بنغازي.

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وأفاد العريبي بأن "وزارة الخارجية قامت بمراسلة سفارة ليبيا في تشاد والسفارة التشادية في العاصمة طرابلس، للتحري والاستعلام عن هؤلاء، وبعدها اتضح أنهم انتحلوا هذه الصفة"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أصدر تعليماتهما بالقبض فورا على المجموعة".

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ولفت المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا إلى أن "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مركز البيضان – في الجنوب الشرقي لمدينة أجدابيا – حيث تم القبض عليهم في الفور وإحالتهم للجهات المختصة"، مضيفا أن "أفراد مركز البيضان تمكنوا من القبض على 3 أشخاص ضمن مجموعة عددها 6 أشخاص وجميعهم من حاملي الجنسية التشادية ينتحلون صفة دبلوماسيين بالسفارة التشادية في ليبيا".

وأوضح العريبي أن "من بين هؤلاء الأشخاص الـ6 شخص ينتحل صفة قنصل وآخر ينتحل صفة سفير أما البقية فينتحلون صفات أخرى وقد ضبط بحوزة الموقوفين منهم على بطاقات ووثائق دبلوماسية مزورة".

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري قد نفى لقاءه بمجموعة التشاديين المزيفين الذين كانوا بصدد افتتاح قنصلية لبلادهم في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر".

المصدر: وال

محمد الطاهر