رئيس مجلس النواب الليبي: تركيا وراء التفجيرات في ليبيا

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تركيا بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في بلاده، على خلفية التفجير الأخير الذي استهدف مسجدا في بنغازي.

وقال صالح في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على تفجير المسجد في بنغازي يوم الجمعة، إن مثل تلك العمليات تجري "للأسف بدعم من بعض الدول.. تركيا بالتحديد".

وأضاف صالح أن "الدليل هو ضبط اليونان لباخرة قادمة من تركيا إلى مصراتة تحمل 29 حاوية من المتفجرات"، في إشارة إلى حادثة ضبط خفر السواحل اليوناني بداية الشهر الماضي سفينة أبحرت من تركيا محملة بمواد تستخدم لصنع المتفجرات، في طريقها إلى ليبيا.

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ورفض صالح اتهامات قيادة الجيش الوطني الليبي لقوى الأمن في بنغازي بالتخاذل الذي أدى لوقوع التفجير، معترفا بوجود "تقصير وليس تخاذل"، من جانب الأمن.

وأكد عقيلة صالح: "أعطينا توجيهات للأمن بوضع كاميرات وتشديد القبضة الأمنية لتأمين المساجد"، مضيفا: "لم نكن نتوقع أن يتم استهداف دور العبادة، ولكن استهدافها يؤكد أن من يقفون وراء الهجمات ليسوا بمسلمين".

وأسفر تفجير المسجد في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم الجمعة الماضي عن سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف