البحرين تسحب كتابا مدرسيا بسبب تسمية "الخليج الفارسي"

قامت وزارة التربية والتعليم البحرينية بسحب 17 ألف نسخة من كتاب اللغة الانجليزية المدرسي، بعد أن اكتشفت أنه وردت فيه تسمية "الخليج الفارسي".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، فواز الشروقي، قوله إن الجهات المختصة بالوزارة سلمت للمؤسسة الأجنبية التي تم التعاقد معها لطباعة الكتاب، "المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ومن بينها خارطة للخليج العربي، ولكن عند طباعة هذا الكتاب قامت المؤسسة باستبدال هذه الخارطة بأخرى مكتوب عليها (الخليج الفارسي) بخط صغير جداً".

وأضاف المسؤول: "وقد تم الانتباه إلى هذا الاختلاف عند توزيع الكتب على الطلبة، وعليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها تحميل المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، حيث قدمت المؤسسة اعتذارها عن هذا الخطأ".

وبين أن المؤسسة تحملت تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وتم توزيع الكتب الجديدة المعدلة على المدارس.

المصدر: بنا

أنطون زوييف