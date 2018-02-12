رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

وجه جنود القوات المسلحة المصرية، المشاركون في عملية سيناء 2018، مجموعة من الرسائل للشعب المصري.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، مقطع فيديو، بعنوان "رسالة من سيناء".

وتضمن الفيديو شهادات للجنود المتواجدين على جبهات القتال ضد الإرهابيين، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في تطهير مصر من هؤلاء المفسدين الذين انتهكوا حرمة البلد، وتسببوا بالضرر لأهله.

وأكدوا على عزمهم مواصلة العملية للنهاية، لإرجاع حقوق المصريين، والقيام بواجبهم تجاه بلدهم.

وأعلن الجيش المصري في بيان، أمس الأحد، عن تدمير 66 هدفا للعناصر المتطرفة خلال عملية "سيناء 2018" التي بدأها الجيش يوم الجمعة الماضي.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

رُبى آغا