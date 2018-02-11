طيران الإمارات تؤكد طلبية شراء طائرات إيه 380 بقيمة 16 مليار دولار

وقعت شركة طيران الإمارات، الأحد، عقدا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة ايرباص إيه 380 تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

وجرى الإعلان عن الطلبية الخاصة بشراء 20 طائرة من الطراز ذي الطابقين مع خيار لشراء 16 طائرة إضافية، في البداية على أساس مؤقت في منتصف يناير.

وقالت شركة الطيران التي مقرها دبي إن التسليمات ستبدأ في 2020.

وكانت إيرباص قالت في السابق إنها ستوقف إنتاج الطائرة "إيه 380" إذا عجزت عن إبرام الصفقة الضخمة مع طيران الإمارات.

وقالت شركة الطيران إنه إلى جانب توقيع العقد فإن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الذي يزور الإمارات، ورئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بحثا توسعة الخدمات الجوية بين باريس وأبوظبي.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي