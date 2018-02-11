 
مباشر

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء
Globallookpress
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juws

أعلنت الحكومة المصرية أن عملية سيناء تثبت "كذب" ترويج جماعة "الإخوان المسلمين" لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك، و"بدعم من الدولتين المساندتين لهم"، في إشارة إلى تركيا وقطر.

إقرأ المزيد
وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018 الجيش المصري يعلن أولى نتائج عملية "سيناء 2018"

وقالت الحكومة عبر بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، إن هدف العملية هو القضاء على الإرهاب في سيناء، وتأكيد كامل السيادة المصرية عليها بدون تفريط في أي شبر منها.

وأشارت الحكومة إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 31 يناير 2015، أمام القيادات العليا للجيش المصري، حيث قال "إحنا مش حانسيب سينا لحد، يتبقى بتاعة المصريين يا نموت".

المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات في مصر

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة