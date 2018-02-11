"قسد" تعلن حصيلة خسائر قوات "غصن الزيتون" خلال أسبوع

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانا أعلنت فيه حصيلة الاشتباكات مع الجيش التركي والفصائل المعارضة المتحالفة معه ضمن عملية "غصن الزيتون" بشمال سوريا، في فترة 1-8 فبراير الجاري.

وأورد البيان حصيلة المعارك على 12 محورا على طول حدود الشمال السوري، وهي ناحية بلبلة وراجو والشهباء وماباتا وجنديرس وناحية شرا وشيراوا وناحية شيه ومحور ميدانكي وإعزاز وكوباني ومنبج.

وبحسب البيان، كبدت "قوات سوريا الديمقراطية" الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه من المعارضة السورية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد خلال الأسبوع الأول من فبراير. وأكد البيان أن عدد ضحايا الاشتباكات في صفوف الجنود الأتراك تجاوز بكثير 100 قتيل مناهزا 200 شخص، فيما يقدر عدد قتلى فصائل "الجيش السوري الحر" الموالية لتركيا بالعشرات، ومن بينهم أحد قادة "لواء شهداء بدر" التابع للجيش الحر.

ومن اللافت أن "قسد" أعلنت عن إصابة عدد من مقاتليها بحالات اختناق، فضلا عن قرابة 20 عنصرا من الفصائل بالأعراض نفسها جراء استخدام القوات التركية "قذائف مشبعة بغازات" عند استهدافف أرض المعركة في قرية شيخ ورزة على ناحية بلبلة في 6 فبراير حسب موقع قوات سوريا الديمقراطية الإلكتروني.

المصدر: موقع قوات سوريا الديمقراطية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا