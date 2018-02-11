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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستشهد بحديث شريف لمواجهة خبر إسقاط طائرة F 16

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستشهد بحديث شريف لمواجهة خبر إسقاط طائرة F 16
@AvichayAdraee
أفيخاي أدرعي
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نشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، "تهكم" فيها على وسائل الإعلام السورية بخصوص معالجتها لخبر إسقاط طائرة F-16.

واستشهد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال:"إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وأضاف أفيخاي أدرعي أنه حين تتصدر العناوين الكاذبة الصحف، فانفصام الشخصية بات حالة لا بد من معالجتها، مشيرا إلى أنه ما ينقص العنوان الذي نشرته صحيفة "تشرين" السورية، أنهم تمكنوا من احتلال إسرائيل.

ونشر أدرعي تغريدة ثانية تضمنت شريط فيديو، سخر فيها مما وصفه بـ"الدعاية السورية الإيرانية" عن إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية. كما أكد العسكري الإسرائيلي تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

المصدر: صفحة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي

ياسين بوتيتي

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