المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستشهد بحديث شريف لمواجهة خبر إسقاط طائرة F 16

نشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، "تهكم" فيها على وسائل الإعلام السورية بخصوص معالجتها لخبر إسقاط طائرة F-16.

واستشهد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال:"إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وأضاف أفيخاي أدرعي أنه حين تتصدر العناوين الكاذبة الصحف، فانفصام الشخصية بات حالة لا بد من معالجتها، مشيرا إلى أنه ما ينقص العنوان الذي نشرته صحيفة "تشرين" السورية، أنهم تمكنوا من احتلال إسرائيل.

حين تتصدر العناوين الكاذبة الصحف فانفصام الشخصية بات حالة لا بد من معالجتها.ما ينقص العنوان-أنهم تمكنوا من احتلال إسرائيل. خير الكلام عدمه،صدق رسول الله حين قال:״اياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا״ pic.twitter.com/MohZmTA8Oc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 11 февраля 2018 г.

ونشر أدرعي تغريدة ثانية تضمنت شريط فيديو، سخر فيها مما وصفه بـ"الدعاية السورية الإيرانية" عن إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية. كما أكد العسكري الإسرائيلي تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

بغض النظر عما زعم البعض ف #التفرق_الجوي الاسرائيلي واضحًا وراسخًا ومستقرًا ومعروفًا للقاصي والداني بل وازداد دقةً وقوةً. لتبقى #الدعاية_السورية الإيرانية في محلها مثيرة للاستهزاء. pic.twitter.com/BQxCGziZQJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 11 февраля 2018 г.

المصدر: صفحة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي

ياسين بوتيتي