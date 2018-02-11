"داعش" يخسر عشرات المسلحين جراء اشتباكات مع الجيش و"النصرة" في إدلب

أفادت مصادر إعلامية بأن تنظيم "داعش" خسر في الأيام الأخيرة عشرات المسلحين جراء اشتباكات مع الجيش السوري و"هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" عمودها الفقري في محافظة إدلب.

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وأنكرت قناة "Directorate4" المتابعة لتطورات الأحداث في النقاط الساخنة بـ"تلغرام" تقارير إعلامية تتحدث عن سماح الجيش السوري لمسلحي "داعش" بالخروج إلى إدلب دون قتال من الجيب المحاصر بين محافظات حماة وإدلب وحلب قبل تمشيط المنطقة الجمعة الماضي.

ونشرت القناة صورة تظهر جثث عشرات المسلحين الذين تم القضاء عليهم جراء اشتباكات في محيط بلدة أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

إلى ذلك، نشر نشطاء موالون للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي الأسلحة والمعدات التي احتجزها الجيش السوري جراء معارك مع المسلحين في محافظة حماة أثناء تمشيط الجيب المحاصر.

في غضون ذلك، سجل نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اندلاع اشتباكات عنيفة منذ فجر أمس السبت في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بين عناصر "داعش" و"هيئة تحرير الشام" وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل، حيث شن مسلحو "داعش" هجوما عنيفا على مواقع "هيئة تحرير الشام".

وذكر النشطاء أن "الهيئة" تمكنت من صد الهجوم وتعزيز مواقعها في المنطقة، مؤكدين أن طرفي القتال يتكبدان خسائر، حيث قتل ما لا يقل عن 15 من عناصر "داعش"، مقابل ستة قتلى على الأقل في صفوف مسلحي "الهيئة" جراء المواجهات المتركزة في محيط بلدة أم الخلاخيل.

وأشار النشطاء إلى أن حصيلة خسائر "داعش" في المنطقة خلال الساعات الماضية ارتفعت إلى 47 مسلحا على الأقل، مؤكدين تصفية 32 إرهابيا جراء اشتباكات في محيط أبو دالي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف