عاهل البحرين يستقبل عضو العائلة الأميرية القطرية

استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، بقصر الروضة، عضو العائلة الملكية القطرية المعارض للسلطات في الدوحة، سلطان بن سحيم آل ثاني، والوفد المرافق له.

وأفادت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية بأن اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة آل ثاني إلى البحرين، شمل استعراض "العلاقات الأخوية التاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وأقام الملك حمد بن عيسى مأدبة غداء تكريما لسلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له.

يذكر أن سلطان بن سحيم ولد في العاصمة القطرية الدوحة عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الأول لدولة قطر وشقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق وجد الأمير الحالي، تميم بن حمد آل ثاني.

ويعتبر بن سحيم، الذي يقيم حاليا في السعودية، صاحب علاقات وثيقة مع المملكة وكذلك الإمارات وأحد أبرز المعارضين للسلطات القطرية الحالية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقد بن سحيم اجتماعا كبيرا لأفراد الأسرة الأميرية القطرية المعارضين في أراضي السعودية سعيا لـ"إنقاذ قطر"، حسب ما تداولته وسائل الإعلام السعودية الرسمية.

وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن الاجتماع شارك فيه "أكثر من 20 فردا من عائلة آل ثاني في مجلس واحد"، مشيرة على أنه "الأول من نوعه منذ قطع العلاقات مع قطر" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتعهد سلطان بن سحيم خلال الاجتماع بأن "قطر ستعود قريبا لنسيجها الخليجي"، فيما انتقد سياسة ديوان تميم بن حمد، لا سيما قرارات سحب الجنسيات من بعض شيوخ القبائل القطرية.

المصدر: بنا + RT

رفعت سليمان